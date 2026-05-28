Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Sprinter prallt gegen Baum auf L70

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 20-Jähriger gegen 07:00 Uhr mit seinem Sprinter die Bottumer Straße in Richtung Ankum. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Mann aus Lengerich in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 20-Jährige wurde in Folge des Unfalls im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde der Sprinterfahrer anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr ist derzeitig nicht auszuschließen. Sein 25-jähriger Beifahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Sprinter entstand Sachschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Bottumer Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.

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