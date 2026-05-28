Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Zustellfahrzeug - Zahlreiche Pakete entwendet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Ellerstraße kam es zwischen Montagabend und Dienstagmorgen zu einem Einbruch in ein Fahrzeug eines Paketzustelldienstes.

Der Fahrer eines Ford Transporters hatte das Fahrzeug am Montag in den späten Abendstunden gegen 23:00 Uhr am Fahrbahnrand der Ellerstraße abgestellt. Als er am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr seine Auslieferungstour beginnen wollte, stellte er fest, dass die Beifahrerseite des Fahrzeugs gewaltsam geöffnet und entglast worden war.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Laderaum des Transporters etwa 80 Pakete. Angaben zum genauen Diebesgut sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Menge des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass der oder die Täter für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben könnten.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ellerstraße beobachtet haben, sich unter den Telefonnummern 0541/327-2215 oder 0541/327-3203 zu melden.

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