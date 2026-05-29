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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Gefährdung des Straßenverkehrs auf der B68 in Badbergen - Polizei sucht gefährdeten Pkw-Fahrer

Osnabrück (ots)

Am Dienstag gegen 11.45 Uhr kam es auf der B68 / An der B68 zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines grauen VW Touareg die B68 und setzte in einer Kurve zu einem gefährlichen Überholvorgang an. Die Sicht auf den entgegenkommenden Verkehr war dabei durch den geschlossenen Anhänger des vorausfahrenden Fahrzeugs stark eingeschränkt.

Während des Überholmanövers musste ein entgegenkommendes, bislang unbekanntes Fahrzeug stark abbremsen, um eine Kollision mit dem VW zu verhindern. Es kam beinahe zu einem Verkehrsunfall.

Die gefährliche Verkehrssituation wurde durch Polizeibeamte festgestellt, die sich hinter den beteiligten Fahrzeugen befanden. Die Polizeibeamten stoppten den Fahrer des VW Touareg und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen dunklen Pkw. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin dieses Fahrzeugs, der/ die durch das gefährliche Überholmanöver gefährdet wurde.

Der Fahrer oder die Fahrerin des gefährdeten Pkw sowie weitere Zeugen können sich bei der Polizei in Quakenbrück unter der Telefonnummer 05431/907760 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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