Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Taufe mit Blitz und Donner

Osnabrück (ots)

Diese Taufe dürfte den Anwesenden noch lange in Erinnerung bleiben: Während des Gewitters schlug vor einer halben Stunde ein Blitz in die Pauluskirche im Stadtteil Schinkel ein. Zeitgleich fand dort eine Tauffeier statt.

Nach Angaben vor Ort war während der Zeremonie plötzlich ein lauter Knall zu hören. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch am Gebäude entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden. Zwar nahmen einige Anwesende kurzzeitig Brandgeruch wahr, die alarmierte Feuerwehr überprüfte die Kirche jedoch sorgfältig und konnte keine Schäden feststellen.

Für die Taufgesellschaft blieb es damit bei einem gehörigen Schrecken - und einer außergewöhnlichen Geschichte, die wohl künftig zu jeder Erinnerung an diesen besonderen Tag gehören wird. Oder, wie einige Beteiligte mit einem Schmunzeln feststellten: Einen eindrucksvolleren "himmlischen Gruß" hätte es wohl kaum geben können.

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