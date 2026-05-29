Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen/ Bramsche: Nach Polizeieinsatz - Flüchtiger von Diensthund gebissen - Kritische Plakate veröffentlicht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 17.05, gegen 2:15 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz in Neuenkirchen/Bramsche. Anlass war ein Hinweis auf einen Jugendlichen ohne Fahrerlaubnis, der mit einem Auto im Ortskern fahren soll.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug gesichtet werden. Das Auto wurde im Anschluss im Rahmen der Verfolgung stehend in der Voßstraße in der Ortschaft Ueffeln festgestellt. Bevor es zu einer Kontrolle kommen konnte, ergriffen die mutmaßlichen Insassen zu Fuß die Flucht.

Während der Flucht kam es zum Einsatz eines Diensthundes. Dabei wurde ein Jugendlicher verletzt, der im Anschluss medizinisch versorgt wurde. Insgesamt konnten im Rahmen der Fahndung alle fünf mutmaßlichen Insassen angetroffen werden.

Am Mittwoch, den 27.5, wurden im Ortskern von Neuenkirchen/Bramsche mehrere Plakate angebracht. Inhaltlich äußerte der Verfasser Kritik an dem hier in Rede stehenden Einsatz und warf der Polizei ein Fehlverhalten vor. Inwieweit die Vorwürfe zutreffen oder die eingesetzten Beamten hier unrechtmäßig verdächtigt werden, prüft aktuell die Staatsanwaltschaft Osnabrück.

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