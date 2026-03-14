Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugenaufruf - Sachbeschädigungen durch Graffiti in Bad Kreuznach - OT Winzenheim

Bad Kreuznach (ots)

Bad Kreuznach (OT Winzenheim). Am späten Abend des 13.03.2026 kam es im Zeitraum zwischen etwa 21:00 Uhr und 22:30 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtteil Winzenheim.

Bislang unbekannte Täter besprühten in diesem Zeitraum mehrere Hauswände, geparkte PKW sowie Wahlplakate der anstehenden Landtagswahl mit Farbe und verursachten dadurch Sachschäden. Die Schmierereien wurden mit unterschiedlichen Farben und Schriftzügen angebracht. Nach ersten Erkenntnissen weisen einige der Graffiti politische Hintergründe auf. In einzelnen Fällen wurden zudem Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen festgestellt. Der Sachschaden beziffert sich auf ca. 5000 EUR. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell