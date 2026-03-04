Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.03.2026 um 17:45 Uhr konnte in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. ein 47-jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Dem Fahrer wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und dessen Gefährt an eine Bekannte Übergeben. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

