Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 04.03.2026 um 17:45 Uhr konnte in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. ein 47-jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Dem Fahrer wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und dessen Gefährt an eine Bekannte Übergeben. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
F. Roth, POK
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell