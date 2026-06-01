Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Café - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag verschafften sich Unbekannte zwischen 02:00 und 04:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Café an der Bremerkampstraße unweit zur Berliner Straße. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei unter 05431 907760.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell