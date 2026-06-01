Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 18-Jährige bewusstlos aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen gegen, 6.40 Uhr, wurde eine 18-jährige Frau auf der Bohmter Straße bewusstlos aufgefunden. Eine 35-jährige Passantin entdeckte die junge Frau in Höhe der Hausnummer 87 neben einem E-Scooter liegend und verständigte die Rettungskräfte. Die 18-Jährige hatte lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bislang ist unklar, wie es zu den Verletzungen der jungen Frau gekommen ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte sie zuvor mit dem E-Scooter die Bohmter Straße stadteinwärts befahren haben. Ob ein Sturz, ein medizinischer Notfall oder ein anderes Geschehen ursächlich war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu der Ursache des Verletzungsbildes geben können, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

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