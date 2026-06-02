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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: 36-jähriger Radfahrer nach Unfall verstorben

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 36-jähriger Pedelecfahrer gegen 14:40 Uhr die Lindenstraße in Richtung Rathaus. In Höhe der Eisdiele geriet der Bad Essener zunächst ins Schlingern und stürzte anschließend alleinbeteiligt von seinem Rad. Der Rettungsdienst brachte den 36-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Am Montagnachmittag erlag der Mann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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