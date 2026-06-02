POL-OS: Bad Essen: 36-jähriger Radfahrer nach Unfall verstorben

Osnabrück (ots) - Am Montagmittag, gegen 13.15 Uhr, kam es im Edeka an der Tecklenburger Straße zu einem Raubüberfall. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen betraten zwei maskierte Männer zuvor den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt eines Messers von einem Mitarbeiter die Herausgabe der Kasseneinheit. Der 29-Jährige kam der Aufforderung nach, die Täter ...

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