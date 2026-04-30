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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Lackschäden an Pkw durch Fahrrad - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Samstag, den 25. April 2026, gegen 17:00 Uhr, kam es in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Hyundai war zu dieser Zeit auf einer Hofeinfahrt in der Gartenstraße abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen rollte ein herrenloses Fahrrad eines Jugendlichen die Gartenstraße in Richtung Hümmlinger Weg entlang und touchierte anschließend den Hyundai an der linken Fahrerseite. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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