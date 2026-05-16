Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ford Transit überschlug sich

Dietzenbach (ots)

Am heutigen Samstag kam es kurz nach 0 Uhr im Bereich des Kreisels Gottlieb-Daimler-Straße/Hans-Böckler-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte ein weißer Transporter des Typs Ford Transit mit einer Straßenlaterne. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam letztlich auf den Rädern zum Stehen. Die beiden Fahrzeuginsassen entfernten sich von der Unfallstelle. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um zwei Männer mit Glatze handeln soll.

An dem Transporter und der Laterne entstanden erhebliche Schäden in Höhe von schätzungsweise 35.000 Euro.

Die Polizei Dietzenbach bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall und den Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 06074 8370 zu melden.

Offenbach am Main, 16.05.2026, Pradel, PvD

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