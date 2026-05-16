Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Flüchtige Personen nach Unfall mit Motorrad

Gemarkung Obertshausen B45/B448 (ots)

Am gestrigen Freitagabend kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Tannenmühlkreisel.

Eine mit zwei Personen besetzte blaue Yamaha fuhr in den Kreisel ein. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad, welches daraufhin wegrutschte.

Nachdem die beiden Personen von einer Verkehrsteilnehmerin angesprochen worden waren, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Das Motorrad wurde am Unfallort zurückgelassen.

Die Polizei Heusenstamm bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall und zu den beteiligten Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 06104/69080 zu melden.

Offenbach am Main, 16.05.2026, Pradel, PvD

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