PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Flüchtige Personen nach Unfall mit Motorrad

Gemarkung Obertshausen B45/B448 (ots)

Am gestrigen Freitagabend kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Tannenmühlkreisel.

Eine mit zwei Personen besetzte blaue Yamaha fuhr in den Kreisel ein. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad, welches daraufhin wegrutschte.

Nachdem die beiden Personen von einer Verkehrsteilnehmerin angesprochen worden waren, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Das Motorrad wurde am Unfallort zurückgelassen.

Die Polizei Heusenstamm bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall und zu den beteiligten Personen machen können, sich unter der Telefonnummer 06104/69080 zu melden.

Offenbach am Main, 16.05.2026, Pradel, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren