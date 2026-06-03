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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück/Badbergen: Öffentlichkeitsfahndung beendet - Vermisster 74-Jähriger aufgefunden

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde der seit dem 28.05.2026 vermisste 74-jährige Mann leblos in Nähe des Grother Kanals in Badbergen aufgefunden. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Es wird darum gebeten, die Daten und Fotos des 74-Jährigen aus den entsprechenden Portalen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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