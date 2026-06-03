POL-OS: Quakenbrück/Badbergen: Öffentlichkeitsfahndung beendet - Vermisster 74-Jähriger aufgefunden
Osnabrück (ots)
Am Dienstagnachmittag wurde der seit dem 28.05.2026 vermisste 74-jährige Mann leblos in Nähe des Grother Kanals in Badbergen aufgefunden. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.
Es wird darum gebeten, die Daten und Fotos des 74-Jährigen aus den entsprechenden Portalen zu entfernen.
Rückfragen bitte an:
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Kim Junker-Mogalle
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