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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Nach Raub auf Supermarkt - Tatverdächtige ermittelt

Osnabrück (ots)

Nach dem gestrigen Raubüberfall auf einen Supermarkt an der Tecklenburger Straße haben die Ermittlungen der Polizei schnell zu ersten Erfolgen geführt.

Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6286216

Nachdem ein Anwohner wenige Stunden nach der Tat zwei verdächtige Personen in seinem Garten bemerkt und die Polizei informiert hatte, gingen im weiteren Verlauf zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Zudem meldeten sich mehrere Nutzer sozialer Medien bei der Polizei Osnabrück, nachdem ein mutmaßlicher Tatverdächtiger nach der Tat ein Video über Snapchat verschickt haben soll.

Am Montagabend stellte sich schließlich ein jugendlicher Tatverdächtiger in Begleitung seiner Mutter auf einer Polizeidienststelle in Osnabrück. Durch weitere Ermittlungen geriet am Dienstagmorgen ein weiterer Jugendlicher in den Fokus der Ermittler. Nach Durchsuchungen und ersten Befragungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Jugendlichen.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Bürgerinnen und Bürgern in Hasbergen für die große Unterstützung. Zahlreiche Hinweise haben die Ermittlungen vorangebracht. Auch Anwohner unterstützten die Einsatzkräfte bei der Suche. Darüber hinaus wurden bei einem Spaziergang durch eine Hundehalterin mögliche Beweismittel entdeckt und der Polizei gemeldet.

So funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung und Polizei.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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