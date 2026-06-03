Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Westerhausen: Ticketautomaten am Bahnhof zerstört - Polizei bittet um Hinweise zu weißer Limousine

Osnabrück (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 4 Uhr, wurde der Polizei von Anwohnern die Sprengung eines Ticketautomaten am Bahnhof Westerhausen gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der betroffene Automat durch die Explosion erheblich beschädigt worden war. Trümmerteile lagen im Bereich des Bahnsteigs sowie auf dem angrenzenden Fußweg. Nach ersten Erkenntnissen waren die Gleisanlagen zunächst nicht betroffen, sodass der Zugverkehr vorerst mit Einschränkungen fortgeführt werden konnte. Im weiteren Verlauf wurden das betroffene Gleis sowie der Bahnsteig aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Unmittelbar nach der Tat soll eine weiße Limousine mit hoher Geschwindigkeit vom Bahnhofsgelände in Richtung Gesmold weggefahren sein. Ob ein Zusammenhang mit der Sprengung besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Bundespolizei übernahm zunächst die Sachverhaltsaufnahme. Darüber hinaus wurden Spezialkräfte zur Überprüfung möglicher gefährlicher Rückstände angefordert. Die Spurensicherung erfolgte ebenfalls durch die Bundespolizei. Im weiteren Verlauf wurde die Bearbeitung des Verfahrens durch die Polizei Melle übernommen.

Der entstandene Sachschaden am Ticketautomaten sowie im angrenzenden Gleisbereich wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern dauern an.

Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bahnhofs Westerhausen gemacht haben oder Hinweise zu der weißen Limousine geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Melle unter der Telefonnummer 05422/92260 zu melden.

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