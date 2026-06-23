Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl eines Motorrollers

Am Montag, den 22.06.2026, wurde ein Motorroller der Marke Zhejiang QianJiang zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr aus einem Carport an der Straße Am Kirchplatz entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Lohne - Fehlverhalten im Straßenverkehr geahndet

Am Sonntag, den 21.06.2026, wurde ein 19-jähriger PKW-Führer aus Vechta gegen 19:15 Uhr einer Verkehrskontrolle in der Lindenstraße unterzogen. Der Vechtaer war zuvor aufgefallen, indem er auf einer Strecke von ca. einem Kilometer mehrere Fehlzündungen seines PKWs bewusst verursachte. Zudem beschleunigte er seinen PKW innerorts auf bis zu 80 km/h. Gegen den Vechtaer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Arbeitsunfall in Entsorgungsbetrieb

Am Montag, den 22.06.2026, wurde ein 62-jähriger Mann aus Zeven bei Schweißarbeiten an einem Container unter einer herabfallenden Containerwand eingeklemmt und schwer verletzt. Der 62-Jährige konnte mittels Gabelstapler befreit werden und wurde per Rettungshubschrauber einem Klinikum zugeführt.

Lohne - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt / PKW flüchtet

Am Montag, den 22.06.2026, befuhr ein 11-jähriger Fahrradfahrer aus Lohne gegen 07:50 Uhr die Straße Bittgang und beabsichtigte im Verlauf die Landwehrstraße zu überqueren. Hierbei übersah er einen von links kommenden PKW, sodass es zum Zusammenstoß kam. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der PKW entfernte sich allerdings im Nachgang von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Vechta - E-Scooter übersehen / 17-Jährige leicht verletzt

Am Montag, den 22.06.2026, befuhr eine 47-jährige PKW-Führerin aus Dinklage die Füchteler Straße in Richtung Botenkamp und beabsichtigte gegen 10:10 Uhr die Ravensberger Straße zu überqueren. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 17-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Visbek, die die Ravensberger Straße in Richtung Windallee befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Jugendliche leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Damme - Schwerer Verkehrsunfall

Am Montag, den 22.06.2026, befuhr ein 24-jähriger PKW-Führer aus Damme gegen 15:45 Uhr die Straße Zu den Klünen in Fahrtrichtung Damme. Ein 60-jähriger Treckerfahrer aus Damme befuhr in diesem Moment die Straße Am Osterberg in Richtung Hufeisenstraße. Im Kreuzungsbereich übersah der 24-Jährige den bevorrechtigten Treckerfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der PKW-Führer wurde dabei schwer, der Treckerfahrer leicht verletzt. Der Schaden wurde auf ca. 11000,- EUR geschätzt.

Steinfeld - Auffahrunfall fordert eine schwer verletzte Person

Am Montag, den 22.06.2026, befuhr ein 84-jähriger PKW-Führer aus Steinfeld die Handorfer Straße und beabsichtige im Verlauf nach links abzubiegen. Dies erkannte ein nachfolgender 47-jähriger PKW-Führer aus Alfhausen und bremste ab. Ein weiterer 20-jähriger PKW-Führer aus Holdorf erkannte die Situation nicht und fuhr auf die Fahrzeuge auf und schob diese zusammen. Der Holdorfer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Schaden auf ca. 16000,- EUR geschätzt.

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