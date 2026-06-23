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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Ramsloh - Diebstahl eines Motorrollers

Im Zeitraum von Samstag, den 20.06.2026, 20:30 Uhr, bis Sonntag, den 21.06.2026, 11:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Motorroller der Marke Znen aus einem Schuppen an der Hauptstraße in Ramsloh. Zuvor brachen unbekannte Täter die Tür zu diesem gewaltsam auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland unter 04498/923770 entgegen.

Saterland / Ramsloh - Unkraut abgeflämmt - Hecke fängt Feuer

Am Montag, den 22.06.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Ramsloh in gegen 09:30 Uhr in die Kanalstraße alarmiert. Hier sprang beim Abflämmen von Unkraut der Funke auf eine angrenzende Thuja-Hecke über. Löschversuche der Anwohner scheiterten, die Feuerwehr löschte den Brand, welcher sich auf ca. 20 Meter Hecke ausbreitete. Personen und Gebäude kamen hierbei nicht zu schaden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta erneut auf die Gefahren beim Abflämmen von Unkraut hin. In den nächsten Tagen sagen die Wetterdienste sehr hohe Temperaturen und Trockenheit voraus. Der kleinste Funke reicht aus, um trockene Vegetation in Brand zu setzen. Insoweit wird darum gebeten, von etwaigen Vorhaben Abstand zu nehmen! Gleiches gilt für einen sachgerechten Umgang mit Zigarettenresten und Überresten von Grillkohle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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