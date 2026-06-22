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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Kindern

Am Montag, den 22. Juni 2026, kam es gegen 15:25 Uhr auf der Oldenburger Straße in Saterland zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Rhauderfehn beabsichtigte, von der Schleusenstraße kommend den Kreuzungsbereich der Oldenburger Straße in Richtung Ramsloher Straße zu überqueren. Dabei übersah er einen von links kommenden, bevorrechtigten 41-jährigen Pkw-Fahrer aus Barßel, der die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Barßel befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrzeugführer sowie zwei mitfahrende Kinder im Alter von sieben und acht Jahren im Pkw des 41-Jährigen leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Polizeikommissariat Friesoythe
Telefon: 04491/93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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