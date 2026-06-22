Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts, vorläufige Festnahme eines 24-Jährigen

Am Sonntagabend, 21. Juni 2026, wurde bei der Polizei Cloppenburg eine Anzeige gegen einen 24-jährigen Cloppenburger erstattet. Der Beschuldigte, ein Angehöriger der Anzeigeerstatter, soll an der Wohnanschrift der Anzeigeerstatter randaliert haben sowie in die Wohnung gelangt sein. Hier sei es zu Körperverletzungs- und Bedrohungsdelikten zum Nachteil der dort anwesenden Personen gekommen. Zudem soll der 24-Jährige zwei Angehörige mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und mit der Entzündung gedroht haben. Nachdem sich der Cloppenburger im weiteren Verlauf aus dem Wohnhaus entfernt hatte, suchten die Familienmitglieder die Polizeidienststelle auf.

Durch die Polizei wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem 24-Jährigen eingeleitet. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte der Beschuldigte in einem Wohnhaus in Cloppenburg lokalisiert und vorläufig festgenommen werden. Er wurde anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Bereits am Sonntagvormittag kam es durch den 24-Jährigen zu einem tätlichen Angriff auf Polizeivollzugsbeamte. Der Cloppenburger sollte aufgrund vorangegangener Gewaltdelikte im häuslichen Umfeld einer Wohnung verwiesen werden. Vor Ort beleidigte und bedrohte er einen 41-jährigen Polizeibeamten sowie eine 20-jährige Polizeibeamtin. Der 24-Jährige kam Aufforderungen der eingesetzten Polizeibeamten nicht nach und griff diese an. Unter großer Kraftanstrengung konnte der Cloppenburger überwältigt werden. Beide Polizeibeamte wurden hierbei leicht verletzt, waren aber weiterhin dienstfähig.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat am heutigen Tage einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten beantragt. Über den Antrag hat der zuständige Ermittlungsrichter noch nicht entschieden.

Weitere Informationen können unter dem Hinweis auf den Schutz der Familie sowie aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht bekanntgegeben werden.

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