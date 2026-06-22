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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 21. Juni 2026, gegen 07.15 Uhr, wurde der Polizei ein PKW gemeldet, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit sowie in Schlangenlinien in Bösel fahre. Im Rahmen einer Überprüfung konnte der PKW, ein Ford in Silber, zunächst nicht festgestellt werden. Gegen 08:15 Uhr, wurde der Polizei durch einen Radfahrer ein im Graben liegender PKW im Flachsweg gemeldet. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte ein auf dem Dach liegender, silberner Ford ohne Kennzeichen festgestellt werden. Im Nachbereich konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Nach den bisherigen Ermittlungen ist der PKW seit Anfang des Jahres außer Betrieb gesetzt. Die Ermittlungen zum Fahrzeug sowie zu den Insassen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bösel (Tel: 04494-922620) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
i.V. Nadine Wolke, PHKin
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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