Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Bösel - Fund eines Sprengkörpers, Straßensperrung sowie Evakuierungsmaßnahmen (Erstmeldung)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bei Baggerarbeiten an der Friesoyther Straße wurde am heutigen Vormittag ein Gegenstand aufgefunden, welcher einer Weltkriegsgranate ähneln soll.

Die eingesetzten Polizeibeamten bestätigten den Fund eines mutmaßlichen Sprengkörpers vor Ort. Zur weiteren Bewertung wurden der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KMBD) hinzugezogen. Im Rahmen der weiteren Inaugenscheinnahme durch Fachkräfte des KMBD stellte sich heraus, dass es sich entgegen der ersten Einschätzung um eine englische Kleinbombe mutmaßlich aus einem Weltkrieg handelt. Diese Kleinbombe soll vor Ort durch den KMBD unschädlich gemacht werden. Es wurde eine Sicherheitsradius von rund 300 Metern um die Fundstelle festgelegt. Die Friesoyther Straße ist aktuell ab Ginsterstraße (aus Friesoythe kommend) sowie ab Flachsweg (aus Bösel kommend) voll gesperrt. Die notwendigen Evakuierungsmaßnahmen werden aktuell veranlasst.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten, und den abgesperrten Bereich zu meiden.

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