Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 20.06.2026, gegen 15:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Löningen auf der Lastruper Sraße in Lindern einen 54-jährigen Pkw-Fahrer aus Molbergen. Bei der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 3,11 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Des weiteren war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Pkw war auch nicht zugelassen.

Cappeln- Verkehrsunfall unter dem Einfluss alkoholischer Getränke

Am 20.06.2026 gegen 21:27 befuhr ein 69.-jähriger aus Cappeln mit seinem Pkw die Große Straße in Cappeln. In Höhe der Hausnummer 6 kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Bei dem 69.-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Garrel- Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind

Am 20.06.2026 gegen 18:45 Uhr befährt ein 21.-jähriger Pkw-Führer aus Garrel die Hauptstraße in Garrel. In Höhe der Unfallstelle überquert unvermittelt ein 4.-jähriges Kind die Fahrbahn. Hierbei wird dieses leicht berührt und dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen verbrachte das Kind in ein Krankenhaus.

Cloppenburg- Stadtgebiet Kontrollen E-Scooter

Im gesamten Stadtgebiet wurden am Wochenende wieder etliche E-Scooter ohne Versicherungsschutz festgestellt.

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