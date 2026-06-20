POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Heckenbrand Am Freitag, 19. Juni 2026, gegen 03:30 Uhr, kam es in der Dechant-Averdam-Straße zu einem Brand. Aufgrund eines Blitzeinschlages geriet eine Hecke von ca. 12 Meter Länge in Brand. Der Brand konnte durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vechta, welche mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort war, gelöscht werden. Es ist weder zu einem Personenschaden noch zu einem ...

mehr