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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 20.06.2026 bis 21.06.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, den 21.06.2026, gg. 21:50 Uhr befuhr ein 14-jähriger Jugendlicher aus Wildeshausen mit seinem E-Scooter öffentlichen Verkehrsraum, obwohl nach bisherigen Erkenntnissen die angebrachte Kennzeichenplakette nicht zum geführten Fahrzeug passte. Darüber hinaus befuhr der Beschuldigte die Straße und überschritt hierbei die für ihn geltende zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h und machte sich somit zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar. Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt. Die Erziehungsberechtigten sind über die Einleitung entsprechender Strafverfahren in Kenntnis gesetzt worden.

Goldenstedt - Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung Am Sonntagmorgen den 21.06.2026 gegen 03:30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Goldenstedter mit seinem unbeleuchteten Fahrrad öffentlichen Verkehrsraum in der Ortsmitte Goldenstedts. Nachdem die eingesetzten Beamten den Fahrradfahrer dazu ermahnten, sein Licht am Fahrrad einzuschalten, beleidigt er sie und setzt seine Fahrt mit mittlerweile eingeschaltetem Fahrradlicht fort. Bei einer anschließenden Personalienfeststellung stellen die Beamten fest, dass der inzwischen Beschuldigte unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest wurde vom Beschuldigten verweigert. Zwecks Entnahme einer Blutprobe wurde er dem Marienhospital Vechta zugeführt. Währenddessen wurden die eingesetzten Beamten fortwährend von ihm beleidigt. Nach der Blutentnahme und der Untersagung der Weiterfahrt wurde der Beschuldigte im Marienhospital aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und mehrfachen Beleidigungen sind eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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