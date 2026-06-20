Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilungen des Polizeikommissariats Vechta für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis / E Scooter Kontrollen Am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, kann ein 14-jähriger Lohner mit seinem E-Scooter auf der Lohner Straße in Vechta durch die Polizei festgestellt werden. Der 14-jährige führt seinen E-Scooter mit einer Geschwindigkeit von deutlich mehr als die erlaubten 20 km/h. In diesem Fall kann eine Geschwindigkeit von bis zu 45 m/h festgestellt werden. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird eingeleitet und die erziehungsberechtigten Eltern werden informiert. Darüber hinaus wurden im gesamten Landkreis Vechta gestern vermehrt E Scooter kontrolliert. Hierbei wurden noch weitere 5 Strafanzeigen gefertigt, da kein Versicherungsschutz bestand und diverse Bußgeldverfahren eingeleitet, weil die E Scooter die falsche Fahrbahnseite benutzten oder der E Scooter mit zwei Personen besetzt war.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Kleinkraftrad In der Freitagnacht, gegen 23:55 Uhr, wurde ein 13jähriger Lohner angehalten und kontrolliert, der den Bergweg in Lohne mit einem Kleinkraftrad ohne eine Fahrerlaubnis befuhr. Der 13-jähährige wurde in die Obhut der Eltern übergeben und ein Verfahren eingeleitet.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am 20.06.2026, gg. 01.30 Uhr, wurde in Vechta in der Driverstraße ein 19jähriger Vechtaer mit einem PKW angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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