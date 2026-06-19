Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Heckenbrand

Am Freitag, 19. Juni 2026, gegen 03:30 Uhr, kam es in der Dechant-Averdam-Straße zu einem Brand. Aufgrund eines Blitzeinschlages geriet eine Hecke von ca. 12 Meter Länge in Brand. Der Brand konnte durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vechta, welche mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort war, gelöscht werden. Es ist weder zu einem Personenschaden noch zu einem Gebäudeschaden gekommen.

Vechta - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte / Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, gegen 15:50 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass in Straße Mühlenkamp (Ortsteil Calveslage) in einem Wohnhaus zu einer Bedrohung mutmaßlich mit einem Messer gekommen sei. Es wurden unverzüglich Polizeibeamte zum Einsatzort entsandt. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellten sie u.a. einen 41-Jährigen Bewohner fest, welcher sich aggressiv verhielt und augenscheinlich stark alkoholisiert war. Wie sich herausstellte, soll der 41-Jährige zuvor einen 56-jährigen Bewohner nach vorangegangen Streitigkeiten ins Gesicht geschlagen sowie eine 66-jährige Bewohnerin verbal bedroht haben. Ein Messer ist bei dem 41-Jährigen nicht aufgefunden worden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte der 41-Jährige dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt werden. Während des Transports bespuckte der 41-Jährige einen 27-jährigen Polizeibeamten. Als ein 23-jähriger Polizeibeamter eingriff, verletzte sich dieser hierbei leicht. Der 23-Jährige blieb weiterhin dienstfähig. Auf dem Polizeidienststellengelände weigerte sich der Beschuldigte aus dem Streifenwagen auszusteigen und leistete Widerstand. Schlussendlich wurde der 41-Jährige dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen den 41-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, gegen 07:50 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Brägeler Straße Ecke Brägeler Ring zu einem Verkehrsunfall. Eine 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftfahrzeuges (sog. Mopedauto) aus Lohne beabsichtigte vom Brägeler Ring nach links die Brägeler Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 23-jährige Fahrradfahrerin aus Lohne. Es kam zu einem Zusammenstoß, infolgedessen die 23-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 19. Juni 2026, gegen 12:45 Uhr kam es im Schützenweg zu einem Verkehrsunfall. Eine 72-jährige PKW-Fahrerin aus Dinklage beabsichtigte nach links auf ein Grundstück abzubiegen, musste allerdings verkehrsbedingt warten. Ein nachfolgender 56-jähriger Busfahrer aus Lohne übersah die Situation und fuhr auf dem PKW auf. Hierdurch wurde der PKW der 72-Jährigen auf den Gegenfahrstreifen geschoben und kollidierte seitlich mit einem entgegen kommenden PKW eines 34-jährigen Fahrers aus Edewecht. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 72-Jährige leicht verletzt. Der PKW der Dinklagerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich aktuell auf 8500 Euro.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten PKW-Fahrer

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, gegen 14:55 Uhr, kam es in der Märschendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger PKW-Fahrer aus Recke befuhr die Märschendorfer Straße in Richtung Märschendorf. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 58-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr durch einen Firmengarten. Zudem kollidierte der PKW mit einem Verkehrsschild. Der 58-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wurde bislang auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell