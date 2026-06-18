Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Kennzeichendiebstahl

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, zwischen 05:30 Uhr und 12:15 Uhr, kam es in Damme, in der Straße Im Hofe, auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes, zu einem Diebstahl. Eine bislang unbekannte Person entwendete die Kennzeichen vom einem grauen Alfa Romeo.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines E-Scooters

Am Dienstag, 16. Juni 2026, zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr, kam es in der Falkenrotter Straße Ecke Kolpingstraße zu einem Diebstahl. Eine bislang unbekannte Person entwendete einen E-Scooter des Herstellers Xiaomi. Der E-Scooter wurde zuvor an einem Verkehrsschild mit einem Schloss befestigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Tel.: 04441-9430 entgegen.

Lohne - Fahren unter Einfluss

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne die Keetstraße. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Lohner unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gefahren sein könnte. Ein Vortest verlief positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde dem 20-Jährigen untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, gegen 07:50 Uhr, kam es in der Dammer Straße in Höhe der Straße An der Bahn zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-jähriger Transporterfahrer aus Holdorf die Dammer Straße aus Richtung Damme kommend in Richtung Holdorf. Ein 14-Jähriger aus dem Landkreis Vechta befuhr mit dem Fahrrad den parallel verlaufenden Radweg in gleicher Fahrtrichtung, als dieser in Höhe einer dortigen Bedarfsampel die Fahrbahn querte. Es kam zu einem Zusammenstoß. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 14-Jährige schwer verletzt und wurde mithilfe eines Rettungshubschraubers einem Krankenhaus zugeführt. Der 63-Jährige blieb unverletzt. Sowohl am Fahrrad als auch am Transporter entstanden Sachschäden. Der Transporter wurde abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, gegen 07:45 Uhr, kam es in der Rechterfelder Straße in Höhe der Straße Braakkamp zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Transportfahrer-Fahrer aus Bremen übersah beim Verlassen eines Grundstücks einen 54-jährigen E-Bike-Fahrer aus Goldenstedt, welcher den Radweg in Richtung Ortseingang befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 54-Jährige stürzte. Der Goldenstedter wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Montag, 15. Juni 2026, zwischen 16:00 und 16:15 Uhr, kam es in der Straße zur Lieth bei einem dortigen Supermarkt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen abgestellten, weißen Mercedes-Benz. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Der entstandene Schaden wurde bislang auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel.: 04444/967220).

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, zwischen 11:50 Uhr und 12:30 Uhr, kam es in der Ziegelstraße im Nahbereich zur dortigen Oberschule zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr vermutlich beim Rangieren gegen einen dortigen Gartenzaun. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter der Tel.: 05492-960660 entgegen.

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