Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Taschendiebstähle

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, im Zeitraum von 13:30 Uhr und 14:00 Uhr, kam es im Innenstadtbereich zu zwei Taschendiebstählen.

Zum einen wurde einer 67-Jährigen Frau aus Cloppenburg durch eine bislang unbekannte Person die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Die Cloppenburgerin befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Bekleidungsgeschäft in der Soestenstraße.

Zum anderen wurden einer 71-jährigen Frau aus Wildeshausen die Handtasche aus einer Einkaufstüte entwendet, während die 71-Jährige im Außenbereich eines Bäckers in der Langen Straße Platz nahm.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Molbergen - Einbruch in Lagerhalle

Zwischen Dienstag, 16. Juni 2026, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 17. Juni 2026, 08:45 Uhr, kam es in der Straße Zum Gewerbegebiet, bei einem dortigen Schrotthandel, zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gelände sowie zu einer dortigen Lagerhalle und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Metallschrott im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Molbergen (Tel.: 04475-941220) zu melden.

Garrel - PKW ohne gültigen Versicherungsschutz und ohne Zulassung

Am Donnerstag, 18. Juni 2026, gegen 02:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 34-jährigen PKW-Fahrer aus Garrel in der Industriestraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der PKW über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte und dass der PKW nicht ordnungsgemäß zugelassen war. An dem PKW waren nicht für den PKW ausgestellte Kennzeichen angebracht. Zudem befanden sich auf dem Kennzeichen mutmaßlich gefälschte Zulassungsplaketten. Die Kennzeichen wurden durch die Polizeibeamten sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen 34-Jährigen eingeleitet.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 16. Juni 2026, gegen 22:15 Uhr, kam es in der Cloppenburger Straße (B68) zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger PKW-Fahrer, welcher in Essen (Oldenburg) wohnhaft ist, befuhr die B68 von Cloppenburg kommend in Richtung Essen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 43-Jährige alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben. Dabei überschlug sich der PKW. Der 43-Jährige konnte den PKW eigenständig verlassen. Er wurde leicht verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt.

Schneiderkrug - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, gegen 09:50 Uhr, kam es in der Emsteker Straße (B69) im Bereich der Auf-/Abfahrt zur A1 zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Transporter-Fahrer aus Wiefelstede fuhr von der A1 ab und beabsichtigte, nach links auf die Emsteker Straße in Richtung Schneiderkrug aufzufahren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW einer 57-jährigen PKW-Fahrerin aus Bühren, welche die Emsteker Straße aus Schneiderkrug kommend in Richtung Emstek befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 57-Jährige sowie eine 26-Jährige aus Bühren, welche sich im PKW des 57-Jährigen befand, leicht verletzt. Beide wurden in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe wurde bisher auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

Bühren - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, gegen 10:45 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Emsteker Straße Ecke Caspar-Schmitz-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige PKW-Fahrerin aus Bühren beabsichtigte, von der Caspar-Schmitz-Straße kommend nach rechts in die Emsteker Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden, 50-jährigen Mofa-Fahrer aus Bühren, welcher vorfahrtsberechtigt den Geh- und Radweg in Richtung Emstek befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 50-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 48-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden. Der Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, gegen 15:55 Uhr, kam es auf der Bunner Landstraße in Höhe der Einmündung Eschstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-jährige PKW-Fahrerin aus Löningen beabsichtigte von der Bunner Landstraße nach links in die Eschstraße abbiegen. Das übersah ein dahinter befindlicher 29-jähriger PKW-Fahrer Löningen und kollidierte trotz Ausweichversuchs mit dem PKW der 49-Jährigen, welcher sich bereits im Abbiegevorgang befand. Der PKW des 29-Jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Verkehrsunfall wurde sowohl der 29-Jährige als auch die 49-Jährige leicht verletzt. Beide wurden in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten PKW wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf bislang auf ca. 28.000 Euro geschätzt.

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