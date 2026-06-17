Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg/Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek- Taschendiebstahl

Am Dienstag, 16. Juni 2026, zwischen 13.30 Uhr und 14.00 Uhr, entwendeten unbekannte Taschendiebe das Portmonee einer 75-jährigen Frau aus Emstek. Diese war mit einem Einkaufskorb in einem Discounter "Am Mühlencenter", als die unbekannten Diebe zuschlugen. Zeugenhinweise an die Polizei Cloppenburg.

Lastrup- Metalldiebe

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, in den frühen Morgenstunden (gg. 02:55 Uhr) kam es in einem Handwerksbetrieb in der Straße "Im Eichengrund" zu einem Metalldiebstahl. Nach ersten Ermittlungen fuhren mindestens vier Täter mit einem Pkw zu einer Lagerhalle des Betriebes, schlugen dort eine Scheibe ein und entwendeten zielgerichtet Metallwaren im 5-stelligen Verkaufswert. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Cloppenburg entgegen.

Cloppenburg- Unfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Dienstag, 16. Juni 2026, 16:03 Uhr, kam es auf der Carl-Zeiss-Straße in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall, mit zwei verletzten Personen. Eine 21-Jährige aus Garrel befuhr mit ihrem Kleinbus die Carl-Zeiss-Straße, Fahrtrichtung Niedriger Weg, als plötzlich eine 60-jährige Cloppenburgerin mit ihrem elektrischen Rollstuhl die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision Rollstuhl/Kleinbus, bei dem sowohl die 60-jährige Rollstuhlfahrerin, als auch eine Mitfahrerin im Kleinbus der 21-Jährigen leicht verletzt wurden.

Lindern- Osterlindern- Zwei Mülltonnen bei Unfall beschädigt- Zeugenaufruf Am Dienstag, 16. Juni 2026, 16.00 Uhr, wurden Anwohner der Peheimer Straße in Osterlindern auf einen Knall, bzw. auf zwei beschädigte Mülltonnen aufmerksam, die auf der Fahrbahn lagen. Offensichtlich war kurz zuvor ein Fahrzeug gegen die beiden 60-Liter Tonnen gefahren, der unbekannte Fahrzeugführer war anschließend vom Unfallort geflüchtet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Löningen.

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