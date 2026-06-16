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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage- Baucontainer aufgehebelt

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Samstag, 13. Juni 2026, 14.00 Uhr, bis Montag, 15.Juni 2026, 06:55 Uhr, hebelten unbekannte Täter einen Baucontainer auf, der auf einer Supermarktbaustelle an der Goethestraße aufgestellt ist. Nach ersten Ermittlungen konnten die Täter keine Beute machen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Lohne entgegen.

Vechta- Unfall mit verletztem Radfahrer

Am Montag, 15. Juni 2026, 16:16 Uhr, wollte eine 32-jährige Autofahrerin aus Vechta mit ihrem Pkw von einem Grundstück auf den Botenkamp auffahren. Dabei übersah sie eine 14-jährige Schülerin, die mit ihrem Pedelec auf dem dortigen Geh- und Radweg fuhr. Die 14-Jährige kam bei der Kollision Pkw/Pedelec zu Fall und verletzte sich. Sie wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Lohne- Auto überschlägt sich

Am Montag, 15. Juni 2026, 15:30 Uhr, befuhr eine 61-jähriger Mann aus Menslage die Dinklager Landstraße, in Fahrtrichtung Dinklage. In Höhe der Einmündung Bokern/Südholz kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Dadurch geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und überschlug sich. Der 61-jährige konnte sich selbständig aus seinem Fahrzeug befreien, er blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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