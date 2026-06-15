Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf- Einbruch in Lagerhalle

In der Zeit von Freitag, 12. Juni 2026, 12.00 Uhr bis Sonntag, 14. Juni 2026, 13.00 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Dinklager Straße ein. Um in die Halle zu gelangen, brachen die Täter gewaltsam die Zugangstür auf, ob etwas entwendet wurde, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Damme entgegen.

Neuenkirchen-Vörden: Raser, unter Drogeneinfluss Am Montag, 15. Juni 2026, kurz nach Mitternacht (00:00-00:20 Uhr) wurden Beamte der Polizei Damme auf der Hinnenkamper Straße (Landesstraße 846) auf einen Audi, A4 aufmerksam, der offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Daher folgten die Beamten dem Pkw und konnten beim Hinterherfahren feststellen, dass die zulässige Geschwindigkeit erheblich überschritten wurde, der "Spitzenwert" wird auf rund 180 Km/h beziffert. Daher wurde das Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Fahrer war ein 19-Jähriger aus Damme. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv, daher musste sich der Dammer einer Blutprobe unterziehen, es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

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