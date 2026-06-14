PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 13./14.06.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl
Am 13.06.2026, in der Zeit von 10 Uhr bis 10:30 Uhr kam es im einem 
Lebensmittel-Discounter am Mühlencenter zu einem Geldbörsendiebstahl.
Bislang unbekannter Täter entwendete in einen unbeobachteten Moment 
die Geldbörse einer 59-jährigen Emstekerin. Die Geschädigte befand 
sich zum Vorfallzeitpunkt in dem Geschäft. Die Geldbörse befand sich 
im Korb ihres Rollators. 
Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860-0 
entgegen. 

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht Verletzten
Am 13.06.2026, gg. 10:55 Uhr kam es auf der Nikolausdorfer Straße zu 
einem Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger aus Bramsche befuhr zusammen 
mit seinem 1-Jährigen Sohn in einem Pkw die Nikolausdorfer Straße aus
Nikolausdorf kommend in Richtung Garrel. Aus der Straße "Hinterm 
Forde" fuhr eine 31-Jährige aus Garrel mit ihrem Pkw auf die 
Nikolausdorfer Straße auf und übersah den Vorfahrtberechtigten aus 
Bramsche.
Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw. Der 31-Jährige und
sein 1-Jähriger Sohn wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein 
Sachschaden in geschätzter Höhe von 16.500 EUR.

Cloppenburg - Diebstahl aus Pkw
Am 13.06.2026, in der Zeit von 09 Uhr bis 19 Uhr kam es in der 
Potsdamer Straße zu einem Diebstahl aus einem Pkw. 
Bislang unbekannter Täter entwendete in diesem Zeitraum eine 
Geldbörse aus einem unverschlossenen Pkw der Marke Opel Mokka. 
Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Molbergen - Fahren unter Alkoholeinfluss  
Am 13.06.2026, gg. 22:49 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei 
Cloppenburg in der Straße "Am Buchenbaum" einen 58-jährigen 
Pkw-Fahrer aus Dwergte. Bei der Verkehrskontrolle ergab sich der 
Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke 
stehen könnte. Der 58-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle 
begleiten. Ein dort durchgeführter Test bestätigte den Verdacht und 
ergab einen Wert von 0,96 Promille. 
Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die 
Weiterfahrt war an diesem Abend beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Einsatz- und Streifendienst - PHK Boss
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 14.06.2026 – 09:54

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfallflucht in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung Am 13.06.2026 um 11:50 Uhr kam es in der Friesenstraße Ecke Lohner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zweifarbiger Kleinwagen bog von der Friesenstraße nach rechts auf die Lohner Straße ab und übersah dabei eine vorfahrtberechtigte Radfahrerin, welche aufgrund des Zusammenpralls stürzte und sich leicht ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 07:48

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen aktuell keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeikommissariat Friesoythe i.A. Wolke, PHKin Telefon: 04491/93390 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 13.06.2026 – 10:57

    POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Fahrradfahrern Am 12.06.2026, gg. 14 Uhr kam es auf dem Cappelner Damm in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 31-Jähriger Cloppenburger befuhr mit seinem E-Bike den Radweg am Cappelner Damm in Richtung Cloppenburg. Die 14-Jährige aus Cappeln befuhr mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren