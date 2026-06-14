Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 13./14.06.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl Am 13.06.2026, in der Zeit von 10 Uhr bis 10:30 Uhr kam es im einem Lebensmittel-Discounter am Mühlencenter zu einem Geldbörsendiebstahl. Bislang unbekannter Täter entwendete in einen unbeobachteten Moment die Geldbörse einer 59-jährigen Emstekerin. Die Geschädigte befand sich zum Vorfallzeitpunkt in dem Geschäft. Die Geldbörse befand sich im Korb ihres Rollators. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen. Garrel - Verkehrsunfall mit leicht Verletzten Am 13.06.2026, gg. 10:55 Uhr kam es auf der Nikolausdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger aus Bramsche befuhr zusammen mit seinem 1-Jährigen Sohn in einem Pkw die Nikolausdorfer Straße aus Nikolausdorf kommend in Richtung Garrel. Aus der Straße "Hinterm Forde" fuhr eine 31-Jährige aus Garrel mit ihrem Pkw auf die Nikolausdorfer Straße auf und übersah den Vorfahrtberechtigten aus Bramsche. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw. Der 31-Jährige und sein 1-Jähriger Sohn wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 16.500 EUR. Cloppenburg - Diebstahl aus Pkw Am 13.06.2026, in der Zeit von 09 Uhr bis 19 Uhr kam es in der Potsdamer Straße zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Bislang unbekannter Täter entwendete in diesem Zeitraum eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Pkw der Marke Opel Mokka. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen. Molbergen - Fahren unter Alkoholeinfluss Am 13.06.2026, gg. 22:49 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg in der Straße "Am Buchenbaum" einen 58-jährigen Pkw-Fahrer aus Dwergte. Bei der Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Der 58-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Ein dort durchgeführter Test bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 0,96 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt war an diesem Abend beendet.

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