Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung Am 13.06.2026 um 11:50 Uhr kam es in der Friesenstraße Ecke Lohner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zweifarbiger Kleinwagen bog von der Friesenstraße nach rechts auf die Lohner Straße ab und übersah dabei eine vorfahrtberechtigte Radfahrerin, welche aufgrund des Zusammenpralls stürzte und sich leicht am rechten Arm verletzte. Der zweifarbige Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und fuhr in Richtung Lohne davon.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am 13.06.26, gg. 08.20 Uhr, wurde das Fahrzeug eines 41jährigen Visbekers in Vechta, Am Südfeld, angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 41jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wartet jetzt ein Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot auf ihn.

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