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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen aktuell keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe
i.A. Wolke, PHKin
Telefon: 04491/93390

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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  • 13.06.2026 – 10:57

    POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Fahrradfahrern Am 12.06.2026, gg. 14 Uhr kam es auf dem Cappelner Damm in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 31-Jähriger Cloppenburger befuhr mit seinem E-Bike den Radweg am Cappelner Damm in Richtung Cloppenburg. Die 14-Jährige aus Cappeln befuhr mit ...

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    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland, OT Sedelsberg - Zimmerbrand Am Freitag, 12. Juni 2026, gegen 12:15 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Kleine Straße in 26683 Saterland, Ortsteil Sedelsberg gemeldet. Aus bisher unbekannter Ursache kam es in einem dortigen Einfamilienhaus zu einem Zimmerbrand. Hierdurch wurde u.a. Mobiliar beschädigt. Der Brand konnte durch die örtliche Freiwillige Feuerwehr, welche mit vier ...

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    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss In der Nacht zum 13. Juni 2026 gegen 03:17 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt mit seinem Seat auf der Straße Bonrechtern in Richtung Wöstendöllen unterwegs. Nach seinen Angaben musste er wegen eines Wildwechsels ausweichen und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der ...

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