Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss In der Nacht zum 13. Juni 2026 gegen 03:17 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt mit seinem Seat auf der Straße Bonrechtern in Richtung Wöstendöllen unterwegs. Nach seinen Angaben musste er wegen eines Wildwechsels ausweichen und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der ...

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