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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten 
Fahrradfahrern
Am 12.06.2026, gg. 14 Uhr kam es auf dem Cappelner Damm in 
Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. 
Ein 31-Jähriger Cloppenburger befuhr mit seinem E-Bike den Radweg am 
Cappelner Damm in Richtung Cloppenburg. Die 14-Jährige aus Cappeln 
befuhr mit ihrem E-Bike denselben Radweg und kam dem 31-Jährigen 
entgegen. 
Aufgrund einer vorausfahrenden Gruppe Fahrradfahrer erkannte die 
14-Jährige den entgegenkommenden 31-Jährigen zu spät und stieß mit 
diesem zusammen. Beiden stürzten zu Boden und verletzten sich dabei 
leicht.
An beiden E-Bikes entstand Sachschaden. 

Löningen - Sachbeschädigung an Pkw
Am 12.06.2026 kam es in der Angelbecker Straße beim dortigen 
Aldi-Markt zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. 
Der Pkw VW Golf war dort in der Zeit zwischen 10:35 Uhr bis 12:00 Uhr
geparkt. In dieser Zeit wurde durch einen Unbekannten Täter der Pkw 
zerkratzt. 
Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Löningen unter Tel. 05432-803840 
entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Einsatz- und Streifendienst - PHK Boss
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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