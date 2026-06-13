Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Fahrradfahrern Am 12.06.2026, gg. 14 Uhr kam es auf dem Cappelner Damm in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 31-Jähriger Cloppenburger befuhr mit seinem E-Bike den Radweg am Cappelner Damm in Richtung Cloppenburg. Die 14-Jährige aus Cappeln befuhr mit ihrem E-Bike denselben Radweg und kam dem 31-Jährigen entgegen. Aufgrund einer vorausfahrenden Gruppe Fahrradfahrer erkannte die 14-Jährige den entgegenkommenden 31-Jährigen zu spät und stieß mit diesem zusammen. Beiden stürzten zu Boden und verletzten sich dabei leicht. An beiden E-Bikes entstand Sachschaden. Löningen - Sachbeschädigung an Pkw Am 12.06.2026 kam es in der Angelbecker Straße beim dortigen Aldi-Markt zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Der Pkw VW Golf war dort in der Zeit zwischen 10:35 Uhr bis 12:00 Uhr geparkt. In dieser Zeit wurde durch einen Unbekannten Täter der Pkw zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Löningen unter Tel. 05432-803840 entgegen.

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