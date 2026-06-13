Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland, OT Sedelsberg - Zimmerbrand

Am Freitag, 12. Juni 2026, gegen 12:15 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Kleine Straße in 26683 Saterland, Ortsteil Sedelsberg gemeldet. Aus bisher unbekannter Ursache kam es in einem dortigen Einfamilienhaus zu einem Zimmerbrand. Hierdurch wurde u.a. Mobiliar beschädigt. Der Brand konnte durch die örtliche Freiwillige Feuerwehr, welche mit vier Einsatzfahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe dauern an.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis, fehlender Versicherungsschutz

Am Freitag, 12. Juni 2026, gegen 08:25 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Schwaneburger Straße einen 19-jährigen E-Scooter Fahrer aus Friesoythe. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der vom 19-Jährigen mitgeführte E-Scooter u.a. mangels einer allgemeinen Betriebserlaubnis nicht im öffentlichen Straßenverkehr betrieben werden darf. Zudem verfügte der E-Scooter über eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h. Eine entsprechende Fahrerlaubnis besaß der 19-Jährige hierfür nicht. Zudem bestand kein Versicherungsschutz für den E-Scooter. Dem Friesoyther wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurden entsprechende Verfahren gegen den 19-Jährigen eingeleitet.

Barßel - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugenaufruf

Am Freitag, 12. Juni 2026, zwischen 21:00 Uhr und 21:25 Uhr, kam es in der Lange Straße in 26676 Barßel, in Höhe einer dortigen Kneipe, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines roten Mazda. Der PKW war in einer Parkbucht an der Langen Straße abgestellt. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Der entstandene Sachschaden wurde bislang auf ca. 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel, Tel.: 04499-922200, oder die Polizei Friesoythe, Tel.: 04491-93390, entgegen.

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