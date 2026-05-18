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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers/ Neukirchen-Vluyn

Moers/ Neukirchen-Vluyn (ots)

Die Kreispolizeibehörde Wesel bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Rad kostenlos codieren zu lassen.

Wann und wo?

Im Juni:

Mittwoch, 10.06.2026, 14:00 Uhr -17:00 Uhr, Polizeidienststelle Niederrheinallee 130, Neukirchen-Vluyn.

Donnerstag, 11.06.2026, 14:00 Uhr - 17:00 Uhr, Polizeiwache Süd, Asberger Straße 5, Moers

Samstag, 13.06.2026, 14:00 Uhr - 16:00 Uhr, "Open Park", Sportplatz Meerbeck, Barbarastraße, Moers.

Samstag 27.06.2026, 12:30 Uhr - 15:30 Uhr, "Sommerfest" Regenbogenschule, Hinter dem Acker 70, Moers.

Dienstag, 30.06.2026, 10:00 Uhr - 13:00 Uhr, Polizeiwache Süd, Asberger Straße 5, Moers.

Im Juli

Sonntag, 05.07.2026, 10:00 Uhr - 13:00 Uhr, "Feuerwehrfest Repelen", Am Jungbornpark, Moers.

Donnerstag, 09.07.26, 14:00 Uhr - 17:00 Uhr, Polizeiwache Süd, Asberger Straße 5, Moers.

Donnerstag, 09.07.26, 14:00 Uhr - 17:00 Uhr, Sparkasse Neukirchen, Poststraße, Neukirchen-Vluyn.

Samstag, 11.07.2026, 11:00 - 13:00 Uhr, "Somerfest" RW Moers, Am Jostenhof 37, Moers.

Sonntag, 12.07.2026, 13:00 Uhr - 15:00 Uhr, "Bürgerfest Utfort", Rosegger Straße, Grundschule, Moers.

Dienstag 28.07.26, 10:00 Uhr - 13:00 Uhr, Polizeiwache Süd, Asberger Straße 5, Moers.

Was passiert bei der Codierung?

Gegen Vorlage Ihres Personalausweises und eines Eigentumsnachweises versehen wir Ihr Fahrrad mit einem Barcode- Aufkleber. Dieser ist mit der Rahmennummer Ihres Rades verknüpft. So kann die Polizei schnell im Falle einer Kontrolle prüfen, wem ein Fahrrad gehört. Auch wenn sich der Aufkleber mit etwas Aufwand entfernen lässt, dient er als sichtbare Abschreckung für Diebe. Entscheidend ist die Registrierung Ihrer Rahmennummer- denn diese lässt sich nicht so einfach beseitigen.

Was müssen Sie mitbringen?

   - Ihr Fahrrad
   - Ihren Personalausweis
   - Einen Eigentumsnachweis (z. B. Kaufvertrag, Rechnung)
   Ansprechpartner für Rückfragen:
   - Moers: Herr Manten, Tel. 02841/ 1711244
   - Neukirchen- Vluyn: Herr Margraf, Tel. 02845/ 30921341

Wir freuen uns, Sie bei einem der Termine zu begrüßen und gemeinsam Ihr Fahrrad besser zu schützen!

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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