Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg/Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Einbruch in Getränkemarkt

In der Nacht zu Donnerstag, 11. Juni 2026 brachen bislang unbekannte Täter in die Halle eine Getränkemarktes in der Krapendorfer Kämpe ein. Zielrichtung des Einbruches war u.a. das dort gelagerte Leergut. Wie hoch genau der Schaden, bzw. der Wert des Erlangte ist, kann momentan noch nicht gesagt werden, entsprechende Ermittlungen laufen dazu noch. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Cloppenburg entgegen.

Cloppenburg- E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall auf Junimarkt- Zeugenaufruf Am Montag, 08. Juni 2026, 18.30 Uhr, wurde ein 7-jähriges Mädchen auf dem Junimarkt in Cloppenburg bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Dieses ging in Begleitung ihrer Eltern in Richtung der "Roten Schule", als ihr in Höhe der Trampoline zwei E-Scooter-Fahrer entgegen kamen. Einer der Fahrer stieg seitlich mit dem Mädchen zusammen, das Kind stürzte bei dem Zusammenprall und wurde leicht verletzt. Beide E-Scooter-Fahrer flüchteten jedoch. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei den E-Scooter-Fahrern um Jugendliche handeln, durch den gut besuchten Markt dürften einige Besucher den Unfall bemerkt haben. Daher bittet die Polizei Cloppenburg um entsprechende Zeugenhinweise.

Cappeln- Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 11. Juni 2026, 22:57 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Cappeln mit einem Transporter die Dr.-Niemann-Straße, Fahrtrichtung Ortsmitte. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenbaum. Die gerufene Funkstreifenwagenbesatzung konnte bei dem jungen Mann eine Alkoholbeeinflussung feststellen, ein vor Ort durchgeführter Alco-Test brachte einen Wert von 1,66 Promille. Daher wurde der Führerschein vor Ort eingezogen, dem 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

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