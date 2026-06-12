Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Mehrere Kupferdiebstähle

In der Zeit von Montag, 08. Juni bis Mittwoch, 10. Juni 2026 kam es in Damme zu mehreren Kupferdiebstählen. U.a. waren die Kapellen in der Sandstraße und in der Lehmdener Straße betroffen, hier wurden die Dachrinnen abmontiert und entwendet. Aber auch ein Hofgelände an der Lembrucher Straße war betroffen, auch hier wurden die Dachrinnen abmontiert. Ein weiterer Tatort war eine Bushaltestelle, ebenfalls in der Lehmender Straße, aber auch in der Straße "Am großen Kampe" wurden die Kupferdachrinnen von einem Bushaltestellenhäusen abmontiert und gestohlen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Damme entgegen, Tel.: 05491/999360

Damme- mehrere Verkehrsschilder beschädigt In der Nacht zu Donnerstag, 11. Juni 2026, wurden in der Steinfelder Straße mehrere Verkehrsschilder/Verkehrsschildmasten beschädigt. Weitere Schäden gab es zudem in der Großen Straße, wo mehrere dort aufgestellte WM-Fahnen aus der Verankerung gerissen wurden. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Damme entgegen.

Holdorf-Fladderlohhausen- Unfallflucht- Zeugenaufruf Am Mittwoch, 10. Juni 2026, 18:30 Uhr, kam es auf der Straße "Fladderlohhausen (L852) zu einem Verkehrsunfall. Nach Zeugenaussagen befuhr ein Schweinetransport-Lkw die Landesstraße in Richtung Nellinghof und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurde der Seitenstreifen aufgewühlt, ein Leitpfosten beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrer des Lkws fuhr zunächst auf das Gelände des Bauhofes, setzte dann jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Laut Zeugen soll das Fahrzeug aus dem Kreis Coesfeld (COE-Kennzeichen) gekommen sein. Hinweise zum Unfall bitte an die Polizei in Damme.

Vechta- Automat aufgebrochen

In der Nacht zu Donnerstag, 11. Juni 2026 wurde ein Snackautomat, der auf dem Gelände des Bahnhofes in Vechta aufgestellt ist, aufgehebelt, der Inhalt entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Vechta entgegen.

Neuenkirchen-Vörden- Unfallflucht- Zeugenaufruf Am Donnerstag, 11. Juni 2026, zwischen 08:25 und 15.55 Uhr, wurde ein Pkw, Mercedes C-Klasse auf dem Schulungsgelände der Malteser (Holdorfer Straße) beschädigt. Vermutlich stieß ein anderer Pkws gegen den ordnungsgemäß geparkten Mercedes, der unbekannte Fahrer setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Damme.

Bakum- Unfallflucht- Zeugenaufruf

Am Freitag, 12. Juni 2026, 09:30 Uhr, kam es auf der Büscheler Straße in Bakum zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Frau aus Vechta befuhr mit ihrem Pkw die Büscheler Straße, aus Fahrtrichtung Büschel kommend, in Richtung Bakum-Ortsmitte. Auf der Autobahnbrücke kam ihr ein grüner Lkw mit VEC-Kennzeichen entgegen, der nicht weit genug rechts fuhr. Um eine Kollision mit dem Lkw zu vermeiden, wich die Vechtaerin nach rechts aus und prallte dort gegen die Schutzplanke der Autobahnbrücke. Der Lkw flüchtete in Richtung Büschel. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta.

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