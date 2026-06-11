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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Nordkreis Cloppenburg - Telefonausfall bei Polizeistation Saterland

Aktuell ist aufgrund technischer Probleme die Telefonanlage bei der Polizeistation Saterland ausgefallen. Die Polizei bleibt aber über die Wache des Polizeikommissariats Friesoythe (Telefonnummer: 0449193390) oder über die Wache der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta (04471 18600) erreichbar. Die Notrufnummer 110 ist von dem Ausfall nicht betroffen und kann bei Notfällen jederzeit gewählt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
i. V. Otten, PHKin
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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