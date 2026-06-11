POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Blitzeinschlag verursacht Dachstuhlbrand Am Mittwoch, den 10.06.2026, zog am Nachmittag ein Unwetter über den Bereich der Stadt Friesoythe. Gegen 15:10 Uhr schlug in diesem Zusammenhang ein Blitz in das Dach eines Mehrfamilienhauses an der Brakestraße ein. Infolgedessen kam es zu einem Dachstuhlbrand. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden im Rahmen des Feuerwehreinsatzes ...

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