Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Taschendiebe unterwegs

Am Donnerstag, 11. Juni 2026 waren in Friesoythe Taschendiebe unterwegs. Gegen 13:30 Uhr wurde einer 85-jährigen Frau aus Friesoythe in einem Discounter in der Straße "Am Bahnhof" während des Einkaufes die Geldbörse aus der Handtasche gezogen, rund eine halbe Stunde später schlugen die Täter in einem Discounter in der Ellerbrocker Straße zu. Auch hier gelang es den Tätern, bei günstiger Gelegenheit einer 88-jährigen Frau aus Friesoythe die Geldbörse zu entwenden. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Friesoythe entgegen, Tel.: 04491-93390.

Barßel- Mehrere Plakate/Hinweisschilder beschädigt Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, wurden am vergangenen Wochenende (Samstag, 06. Juni-Sonntag 07. Juni) mehrere Plakate/Hinweisschilder, die in der Dorfstraße aufgestellt/aufgehängt wurden, beschädigt. Zum Teil wurden sie mit Farbe besprüht, zum Teil abgerissen/zerstört. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Friesoythe entgegen.

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