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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss In der Nacht zum 13. Juni 2026 gegen 03:17 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt mit seinem Seat auf der Straße Bonrechtern in Richtung Wöstendöllen unterwegs. Nach seinen Angaben musste er wegen eines Wildwechsels ausweichen und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Deshalb wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Am Fahrzeug sowie an einem Straßenbegrenzungspfosten entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Vechta- Trunkenheit im Verkehr

Am 12.06.2026 gegen 21:30 Uhr befuhr eine 49-jährige aus Vechta mit ihrem PKW VW öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Dies ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest. Da der PKW nach Meldung der Trunkenheitsfahrt wenig später auf einem Parkplatz stehend samt Insassin angetroffen werden konnte, wurden ihr zur Feststellung eines Nachtrunkes zwei Blutproben entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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