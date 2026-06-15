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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg/ Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Mehrere E-Scooter entwendet Am vergangenen Wochenende kam es zum Diebstahl mehrerer E-Scooter im Stadtgebiet von Cloppenburg. Am Sonntag, 14. Juni 2026, zwischen 13.00-21.30 Uhr, wurde ein Scooter auf dem Gelände des CAG, Bahnhofstraße entwendet, am Samstag, zwischen 21.30 Uhr und 0.00 Uhr, ein Weiterer auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes in der Soestenstraße. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Cloppenburg entgegen.

Cloppenburg- Diebstahl aus Wohnhaus

Am Sonntag, 14. Juni 2026, zwischen 09:20 Uhr und 12.00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Neißestraße ein und entwendeten aus dem Haus mehrere Wertgegenstände. Die Täter konnten anschließend unerkannt fliehen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Cloppenburg entgegen.

Cloppenburg- Pkw gerät in Brand

Am Montag, um 03:11 Uhr, geriet in der Frauenburger Straße ein Pkw, Opel, in Vollbrand. Anwohner hatten in den frühen Morgenstunden einen Knall wahrgenommen und waren dann auf den brennenden Pkw aufmerksam geworden. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg rückte mit rund 30 Kameraden aus und konnte den Pkw zügig ablöschen. Da die Ursache des Brandes vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnte, haben Brandermittler die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro beziffert.

Emstek- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 14. Juni 2026, 20:36 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung im Rahmen der Streifenfahrt in Emstek, Hesselnfelder Straße, auf einen VW-Golf aufmerksam, der sich offensichtlich im Straßengraben festgefahren hatte. Die Beamten stellten fest, dass sich im Fahrzeug eine männliche Person befand, die auf dem Fahrersitz saß und offensichtlich kurz vorher ein missglücktes Wendemanöver durchgeführt hatte. Bei einer ersten Ansprache stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 28-jährigen Mannes aus Höltinghausen fest. Ein vor Ort durchgeführter Alco-Test erbrachte einen Wert von 1,77 Promille, zudem war der Höltinghauser nicht im Besitz eines Führerscheines. Er musste sich daher einer Blutprobe unterziehen, es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle -PHK Meiners-
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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