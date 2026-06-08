PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Zeugensuche nach Diebstahl eines Transporters

Hünxe (ots)

Einen weißen Mercedes Sprinter entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag, (04.06.), 22:50 Uhr, bis Freitag (05.06.), 22:50 Uhr.

Das Fahrzeug parkte auf dem einem Pendlerparkplatz der A3, Anschlussstelle Hünxe, auf der Weseler Straße.

Der Sprinter ist auffällig mit dem Firmennahmen "Das Kaminhaus Grewing" und dem Bild eines Kaminfeuers foliert. Die amtlichen Kennzeichen WES-G25 waren an dem Fahrzeug angebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die auf dem Parkplatz verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, sich telefonisch mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260605-1640

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren