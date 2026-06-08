Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Zeugensuche nach Diebstahl eines Transporters

Hünxe (ots)

Einen weißen Mercedes Sprinter entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag, (04.06.), 22:50 Uhr, bis Freitag (05.06.), 22:50 Uhr.

Das Fahrzeug parkte auf dem einem Pendlerparkplatz der A3, Anschlussstelle Hünxe, auf der Weseler Straße.

Der Sprinter ist auffällig mit dem Firmennahmen "Das Kaminhaus Grewing" und dem Bild eines Kaminfeuers foliert. Die amtlichen Kennzeichen WES-G25 waren an dem Fahrzeug angebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die auf dem Parkplatz verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, sich telefonisch mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260605-1640

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