Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallverursacherin gesucht

Schifferstadt (ots)

Am 17.05.2026 gegen 13:30 Uhr kam es in der Jahnstraße in Schifferstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Fahrzeughalter befand sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Vorgarten und hörte einen lauten Knall. Als er auf die Straße ging, sah er noch den sich entfernenden PKW. Diesen konnte der Anzeigenerstatter nicht näher beschreiben. An seinem geparkten Fahrzeug konnte er den beschädigten Außenspiegel feststellen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Der Zeuge beschreibt die Unfallverursacherin als circa 35 Jahre alte Frau mit schwarzen Haaren. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Tel. 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de erbeten.

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