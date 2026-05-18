PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallverursacherin gesucht

Schifferstadt (ots)

Am 17.05.2026 gegen 13:30 Uhr kam es in der Jahnstraße in Schifferstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Fahrzeughalter befand sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Vorgarten und hörte einen lauten Knall. Als er auf die Straße ging, sah er noch den sich entfernenden PKW. Diesen konnte der Anzeigenerstatter nicht näher beschreiben. An seinem geparkten Fahrzeug konnte er den beschädigten Außenspiegel feststellen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Der Zeuge beschreibt die Unfallverursacherin als circa 35 Jahre alte Frau mit schwarzen Haaren. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Tel. 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 17.05.2026 – 11:09

    POL-PDLU: Diebstahl aus geparkten Fahrzeugen

    Ludwigshafen (ots) - Bereits im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 14.05.2026 und Samstag, den 16.05.2026 wurden die Scheiben von zwei geparkten Fahrzeugen auf dem Zedtwitz-Parkplatz in Ludwigshafen beschädigt. Den unbekannten Tätern gelang es, mehrere Werkzeuge und Baugeräte aus den Laderäumen der Fahrzeuge zu entwenden. Haben Sie etwas Verdächtiges wahrgenommen oder die Tat sogar beobachtet? Sachdienliche Hinweise ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 10:48

    POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

    Speyer (ots) - Am Sonntagmorgen, den 17.05.2026 gegen 02:24 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann, aufgrund seiner Fahrweise, in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann fuhr Schlangenlinien und überquerte mehrfach mit seinem Pkw die Mittellinie. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch von ihm ausgehend feststellen. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,68 Promille. Daraufhin wurde der Mann zur Dienststelle ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 10:47

    POL-PDLU: Gefährliche Körperverletzung Halle 101

    Speyer (ots) - Am Samstagabend gegen 22:35 Uhr Uhr wurde die Polizei Speyer über eine körperliche Auseinandersetzung bei der Halle 101 in Speyer, zwischen mehreren Personen, informiert. Vor Ort ergaben Ermittlungen, dass es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sei, welche anschließend vor der Halle 101 körperlich eskaliert sei. Hierbei wurde ein 15-jähriger von einem bislang unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren