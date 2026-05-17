Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus geparkten Fahrzeugen

Ludwigshafen (ots)

Bereits im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 14.05.2026 und Samstag, den 16.05.2026 wurden die Scheiben von zwei geparkten Fahrzeugen auf dem Zedtwitz-Parkplatz in Ludwigshafen beschädigt. Den unbekannten Tätern gelang es, mehrere Werkzeuge und Baugeräte aus den Laderäumen der Fahrzeuge zu entwenden. Haben Sie etwas Verdächtiges wahrgenommen oder die Tat sogar beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-23312 oder per E-Mail kiludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de entgegen.

Sollte Ihr Fahrzeug ebenfalls von einer solchen Tat betroffen sein, wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle. Lassen Sie keine Wertgegenstände oder hochwertige Werkzeuge im Fahrzeug zurück.

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