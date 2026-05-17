Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

Am Sonntagmorgen, den 17.05.2026 gegen 02:24 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann, aufgrund seiner Fahrweise, in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann fuhr Schlangenlinien und überquerte mehrfach mit seinem Pkw die Mittellinie. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch von ihm ausgehend feststellen. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,68 Promille. Daraufhin wurde der Mann zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Die Polizei weist daraufhin, dass das Führen von Fahrzeugen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt und man nicht nur die Verantwortung für die eigene Person, sondern auch für jeden anderen Verkehrsteilnehmer trägt. Bereits geringe Mengen können Reaktionsfähigkeiten und das Urteilsvermögen deutlich beeinträchtigen.

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