Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Eppstein) - Brand eines Mehrfamilienhauses

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Morgen des 16. Mai 2026, werden der Polizeiinspektion Frankenthal explosionsartige Geräusche in einem Mehrfamilienhaus in Eppstein gemeldet. Die Einsatzörtlichkeit wurde gemeinsam mit Kräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes aufgesucht. Vor Ort konnte unmittelbar eine starke Rauchentwicklung am Gebäude festgestellt werden. Die Anwohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig aus dem Anwesen evakuiert. Eine Person wurde durch die Rettungskräfte vor Ort, aufgrund des Verdachts einer Rauchintoxikation untersucht. Eine weitere Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Nach Abschluss der Löscharbeiten stellte die Feuerwehr fest, dass der Brand im Bereich der Elektroverteilung im Keller des Hauses entstanden sein dürfte. Durch den Brand und die daraus resultierende Rauchentwicklung, ist ein Teil der Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Aufgrund des Raucheintritts mussten zudem die angrenzende Bäckerei und Gaststätte geschlossen bleiben. Der Gesamtschaden dürfte sich schätzungsweise auf rund 100.000 Euro belaufen.

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