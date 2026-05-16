Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Tuning Kontrolltag

Speyer (ots)

Am Freitag, den 15.05.2026 wurde durch die Polizeiinspektion Speyer eine Kontrollstelle im Bereich des Mitfahrerparkplatzes Speyer Nord durchgeführt. Der Schwerpunkt hierbei lag bei Fahrzeugen mit Tuningverstößen. Es wurden insgesamt 25 Fahrzeuge kontrolliert, von welchen bei acht Fahrzeugen, aufgrund illegaler Veränderungen, die Betriebserlaubnis erloschen war und deshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. Hierbei wurden unter anderem - fehlende Kombinationsabnahmen des Fahrwerks/Felgen - zusätzlich verbaute Lichter (nicht eingetragen) - Veränderung der Auspuffanlage festgestellt. Die Polizei empfiehlt sich vor dem Erwerb eines Fahrzeugs, alle nötigen Dokumente vorzeigen zu lassen sowie sich eigenständig bei einer Zulassungsstelle zu informieren.

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